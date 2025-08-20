Infraestrutura como código (IaC) usa uma linguagem de programação descritiva de alto nível para automatizar o fornecimento de infraestrutura de TI. Essa automação evita que desenvolvedores precisem provisionar e gerenciar servidores, sistemas operacionais, conexões de banco de dados, armazenamento e outros elementos de infraestrutura toda vez que quiserem desenvolver, testar ou implementar aplicativos de software.

Atualmente, não é incomum para uma empresa colocar centenas de aplicativos em produção todos os dias; quando a infraestrutura precisa ser constantemente acionada, desmontada e dimensionada tanto para mais quanto para menos, em resposta a demandas de desenvolvedores e de usuário, é essencial que uma organização automatize a infraestrutura para controlar custos, reduzir riscos e responder rapidamente a novas oportunidades de negócios e a ameaças competitivas. A IaC possibilita esse tipo de automação.

A IaC também é uma prática essencial de DevOps , indispensável para entregar um ciclo de vida de software com duração competitiva. Ela possibilita que equipes DevOps criem infraestruturas rapidamente da mesma forma que fazem com versões de código-fonte e acompanhem essas versões de forma a evitar inconsistências entre ambientes de TI que possam levar a perdas graves durante a implementação.