O que é um banco de dados? 

Dependendo do local e do setor, as organizações devem cumprir as normas de proteção de dados e privacidade de dados, como a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde dos EUA e o GDPR (General Data Protection Regulation) da UE.

Além dos requisitos legais, as organizações têm interesse comercial em impedir o acesso não autorizado a dados. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio de uma violação é de US$ 4,88 milhões entre perda de negócios, tempo de inatividade do sistema, esforços de remediação e outros custos.

Os bancos de dados podem ajudar a proteger os dados e manter a conformidade, aplicando medidas de segurança de dados como controles de acesso baseados em função (RBAC), para ajudar a garantir que somente os usuários certos acessem os dados certos.