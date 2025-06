O que é linhagem de dados?

Atualmente, as empresas têm uma necessidade cada vez maior de insights em tempo real, mas essas descobertas dependem do entendimento dos dados e de sua jornada ao longo do pipeline. Algumas das maneiras pelas quais as equipes podem aproveitar as ferramentas de linhagem de dados de ponta a ponta para melhorar os fluxos de trabalho incluem:



Modelagem de dados: para criar representações visuais dos diferentes elementos de dados e seus respectivos vínculos dentro de uma empresa, as organizações devem definir as estruturas de dados subjacentes que os sustentam. A linhagem de dados ajuda a modelar essas relações, ilustrando as diferentes dependências no ecossistema de dados. Como os dados evoluem ao longo do tempo, sempre surgem novas fontes de dados e integrações que precisam ser feitas. Como resultado, o modelo de dados usado pelas empresas para gerenciar seus dados também precisa se adaptar ao ambiente em mudança. A linhagem de dados ajuda a refletir com precisão essas alterações ao longo do tempo por meio de diagramas do modelo de dados, destacando conexões ou tabelas novas ou obsoletas. Isso, por sua vez, auxilia analistas e cientistas de dados a realizarem análises valiosas e oportunas, pois terão melhor compreensão dos conjuntos de dados.

Migração de dados: ao migrar dados para um novo sistema de armazenamento ou incorporar um novo software, as organizações usam a migração de dados para entender as localizações e o ciclo de vida dos dados. Como a linhagem de dados fornece uma visão de como esses dados evoluíram na organização, ela auxilia as equipes no planejamento dessas migrações ou atualizações de sistema, acelerando a transição geral para o novo ambiente de armazenamento. Ela também oferece às equipes a oportunidade de limpar o sistema de dados, arquivando ou excluindo dados antigos e irrelevantes, o que, por sua vez, pode melhorar o desempenho geral do sistema reduzindo a quantidade de dados a serem gerenciados.

Conformidade: a linhagem de dados oferece um mecanismo de conformidade para auditoria, melhorando o gerenciamento de riscos e garantindo que os dados sejam armazenados e processados em conformidade com as políticas e regulamentos de governança de dados. Por exemplo, em 2016 a legislação GDPR foi criada para proteger os dados pessoais de pessoas na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu, dando aos indivíduos maior controle sobre seus dados. Nos Estados Unidos, estados como a Califórnia desenvolveram políticas, como a California Consumer Privacy Act (CCPA), que exige que as empresas informem os consumidores sobre a coleta de seus dados. Esse tipo de legislação torna o armazenamento e a segurança desses dados uma prioridade máxima e, sem ferramentas de linhagem de dados, as organizações enfrentariam questões de não conformidade que seriam tarefas demoradas e caras.

Análise de impacto: as ferramentas de linhagem de dados podem fornecer visibilidade sobre o impacto de mudanças específicas de negócio, como relatórios a jusante. Por exemplo, se o nome de um elemento de dados mudar, a linhagem de dados pode ajudar a identificar quantos dashboards podem ser afetados e, consequentemente, quantos usuários acessam esses relatórios. Ela também auxilia na avaliação do impacto de erros de dados e na exposição por toda a organização. Erros de dados podem ocorrer por diversos motivos, o que pode minar a confiança em determinados relatórios ou fontes de business intelligence, mas as ferramentas de linhagem de dados podem ajudar as equipes a rastrear esses erros até a origem, permitindo otimizações no processamento de dados e comunicação com as equipes responsáveis.