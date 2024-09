Pessoas, processos e tecnologia são os alicerces de uma organização acionada por dados e precisam estar estreitamente alinhados para o sucesso no longo prazo. Considere estas questões para ter certeza de que você está no caminho certo enquanto trabalha para transformar a sua visão em realidade.

Malha de dados versus estrutura de dados

A malha de dados e a estrutura de dados têm como objetivo lidar com mudanças organizacionais e as complexidades do trabalho com dados corporativos em um ecossistema de multinuvem híbrida. Saiba como se relacionam com o gerenciamento de dados e simplifique o acesso aos dados em todas as cargas de trabalho.