O que é business intelligence?

O termo business intelligence foi usado pela primeira vez em 1865 pelo autor Richard Millar Devens, quando ele citou um banqueiro que coletava inteligência sobre o mercado à frente de seus concorrentes.

Em 1958, um cientista de computação da IBM chamado Hans Peter Luhn explorou o potencial de usar tecnologia para obter business intelligence. Sua pesquisa ajudou a estabelecer métodos para criar algumas das primeiras plataformas de análise da IBM.

Nos anos 60 e 70, os primeiros sistemas de gerenciamento de dados e sistemas de suporte à decisão (DSS) foram desenvolvidos para armazenar e organizar volumes crescentes de dados.



“Muitos historiadores sugerem que a versão moderna do business intelligence evoluiu do banco de dados DSS”, diz o site de educação em TI Dataversity. “Uma variedade de ferramentas foi desenvolvida durante esse tempo, com o objetivo de acessar e organizar dados de maneiras mais simples.” OLAP, sistemas de informações executivas e data warehouses foram algumas das ferramentas desenvolvidas para trabalhar com DSS. 2



Na década de 1990, a business intelligence tornou-se cada vez mais popular, mas a tecnologia ainda era complexa. Geralmente, era necessário o suporte de TI, o que muitas vezes levava a atrasos e relatórios atrasados. Mesmo sem TI, analistas de business intelligence e usuários precisavam de treinamento extensivo para consultar e analisar seus dados com sucesso. 3



Desenvolvimentos mais recentes têm se concentrado em aplicações de BI de autoatendimento, permitindo que usuários não especialistas se beneficiem de seus próprios relatórios e análises. As plataformas modernas baseadas em nuvem também ampliaram o alcance do BI em todas as regiões. Muitas soluções agora lidam com big data e incluem processamento em tempo real, permitindo processos de tomada de decisão baseados em informações atualizadas.