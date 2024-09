Python e o Natural Language Toolkit (NLTK)

A linguagem de programação Python disponibiliza uma ampla gama de ferramentas e bibliotecas para lidar com tarefas específicas de PLN. Muitas delas estão no no Natural Language Toolkit, ou NLTK, uma coleção de bibliotecas em código aberto, programas e recursos educacionais para a criação de programas de PLN.

O NLTK contém bibliotecas para muitas das tarefas de PLN listadas acima, além de bibliotecas para subtarefas, como análise de frases, segmentação de palavras, stemming e lematização (métodos para reduzir as palavras até suas raízes) e tokenização (para dividir frases, sentenças, parágrafos e passagens em tokens que ajudam o computador a entender melhor o texto). Contém também bibliotecas para implementar recursos como raciocínio semântico, a capacidade de chegar a conclusões lógicas com base em fatos extraídos do texto.

PLN estatístico, aprendizado de máquina e deep learning

As primeiras aplicações de PLN eram sistemas programados manualmente e baseados em regras capazes de executar certas tarefas de PLN, mas que não podiam ser facilmente dimensionadas para acomodar um fluxo aparentemente interminável de exceções ou os volumes crescentes de dados de texto e voz.

Entre na PLN estatística, que combina algoritmos de computador com modelos de aprendizado automático e deep learning para extrair, classificar e rotular automaticamente elementos de dados de texto e voz e, em seguida, atribuir uma probabilidade estatística a cada significado possível desses elementos. Atualmente, os modelos de deep learning e as técnicas de aprendizado baseadas em redes neurais convolucionais (CNNs) e redes neurais recorrentes (RNNs) possibilitam que os sistemas de PLN "aprendam" enquanto trabalham e extraiam significados cada vez mais precisos de grandes volumes de conjuntos de dados de texto e voz brutos, não estruturados e não rotulados.

Para um mergulho mais profundo nas nuances entre essas tecnologias e suas abordagens de aprendizado, consulte “IA vs. Aprendizado de máquina vs. Deep Learning vs. Redes Neurais: qual é a diferença?”