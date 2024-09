Como você se sente em relação àquela interminável lista diária de tarefas frustrantes e repetitivas? E se você pudesse eliminá-la e trabalhar mais rápido?

Isso é possível com o IBM watsonx Orchestrate™.

Você sabia? Com uma tecnologia inovadora, projetada para liberar você para fazer mais do que realmente importa, o Orchestrate foi homenageado com o prêmio CES Innovation Award de 2022.

Se surpreenda com a otimização e eficácia do trabaho da sua equipe, com as habilidades e integações do IBM watsonx Orchestrate™.