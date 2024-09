O IBM watsonx BI Assistant responde às suas perguntas de negócios em segundos, orientando você para as decisões mais impactantes. Obtenha insights personalizados em segundos com seu analista e consultor de negócios com inteligência artificial.

Desenvolvido especificamente para casos de uso direcionados, o IBM watsonx Code Assistant aproveita a IA generativa para aumentar a produtividade do desenvolvedor de todos os níveis de experiência, reduzir a complexidade da codificação e acelerar a integração do desenvolvedor.

watsonx Orchestrate

Com um catálogo cada vez maior de recursos, use o IBM watsonx™ Orchestrate™ para delegar tarefas comuns e complexas de gestão de talentos, como criar uma descrição de cargo, gerar um relatório no Salesforce ou SAP SuccessFactors, selecionar candidatos e muito mais, tudo isso com linguagem natural.