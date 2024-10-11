O que são modelos de base?

Como outros modelos de IA, os modelos de base ainda enfrentam os riscos da IA. Esse é um fator a ser lembrado por empresas que consideram modelos de base como a tecnologia que sustenta seus fluxos de trabalho internos ou aplicações comerciais de IA.

Viés: um modelo pode aprender com o viés humano presente nos dados de treinamento, e esse viés pode se transferir para as saídas de modelos que receberam ajuste fino.

Custos computacionais: usar modelos de base ainda exige memória significativa, hardware avançado, como GPUs (unidades de processamento gráfico) e outros recursos computacionais para realizar ajuste fino, implementar e manter.

Privacidade de dados e propriedade intelectual: os modelos de base podem ser treinados com dados obtidos sem o consentimento ou conhecimento de seus proprietários. Tenha cuidado ao inserir dados em algoritmos para evitar violar os direitos autorais de outras pessoas ou expor informações comerciais de identificação pessoal ou proprietárias.

Custo ambiental: o treinamento e a execução de modelos de base em grande escala envolvem cálculos que consomem muita energia, o que contribui para o aumento das emissões de carbono e do consumo de água.

Alucinações: verificar os resultados dos modelos de base é essencial para garantir que eles estejam produzindo saídas factualmente corretas.