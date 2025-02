O que é mineração de texto?

Os softwares de análise de texto influenciaram a maneira como muitos setores trabalham, permitindo que melhorem as experiências dos usuários dos produtos e também tomem decisões de negócios melhores e com mais rapidez. Alguns casos de uso são:

Atendimento ao cliente: há várias maneiras pelas quais solicitamos feedback de nossos usuários. Quando combinados com ferramentas de análise de texto, os sistemas de feedback, como chatbots, pesquisas com clientes, NPS (pontuação líquida de promotores), avaliações on-line, tíquetes de suporte e perfis de mídia social, permitem que as empresas melhorem a experiência do cliente com rapidez. A mineração de texto e a análise de sentimentos podem fornecer um mecanismo para que as empresas priorizem os principais pontos problemáticos de seus clientes, permitindo que as empresas respondam a problemas urgentes em tempo real e aumentem a satisfação do cliente. Saiba como a Verizon está usando a análise de texto no atendimento ao cliente.

Gerenciamento de riscos: a mineração de texto também tem aplicações no gerenciamento de riscos, onde pode fornecer insights sobre tendências do setor e mercados financeiros, monitorando as mudanças de sentimento e extraindo informações de relatórios e white papers de analistas. Isso é particularmente valioso para instituições bancárias, pois esses dados fornecem mais confiança ao considerar investimentos empresariais em vários setores. Saiba como o CIBC e a EquBot estão usando a análise de texto para mitigação de riscos.

Manutenção: a mineração de texto fornece um panorama rico e completo da operação e funcionalidade de produtos e máquinas. Com o tempo, a mineração de texto automatiza a tomada de decisões, revelando padrões que se correlacionam com problemas e procedimentos de manutenção preventiva e reativa. A análise de texto ajuda os profissionais de manutenção a descobrir a causa raiz de desafios e falhas mais rapidamente.

Saúde: as técnicas de mineração de texto têm se tornado cada vez mais valiosas para os pesquisadores da área biomédica, especialmente no agrupamento das informações. A investigação manual de pesquisas médicas pode ser cara e demorada; a mineração de texto fornece um método de automação para extrair informações valiosas da literatura médica.

Filtragem de spam: O spam frequentemente serve como um ponto de entrada para hackers infectarem sistemas de computador com malwares. A mineração de texto pode fornecer um método para filtrar e excluir esses e-mails das caixas de entrada, melhorando a experiência geral do usuário e minimizando o risco de ataques cibernéticos aos usuários finais.