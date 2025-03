O que é uma rede neural?

A história das redes neurais é mais longa do que a maioria das pessoas pensa. Embora a concepção de "uma máquina pensante" remonte aos tempos da Grécia Antiga, vamos focar nos eventos-chave que levaram à evolução do pensamento sobre redes neurais, cuja popularidade tem variado ao longo dos anos:

1943: Warren S. McCulloch and Walter Pitts published “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity (link externo a ibm.com)” Essa pesquisa buscou entender como o cérebro humano poderia produzir padrões complexos por meio de células cerebrais conectadas, ou neurônios. Uma das principais ideias que surgiram desse trabalho foi a comparação de neurônios com um limite binário com a lógica booleana (ou seja, 0/1 ou afirmações verdadeiras/falsas).

1958: Frank Rosenblatt é creditado com o desenvolvimento do perceptron, documentado em sua pesquisa, "The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain" (link externo a ibm.com). Ele leva o trabalho de McCulloch e Pitt um passo adiante, introduzindo pesos na equação. Utilizando um IBM 704, Rosenblatt conseguiu fazer com que um computador aprendesse a distinguir as cartas marcadas à esquerda das cartas marcadas à direita.

1974: Embora vários pesquisadores tenham contribuído para a ideia de retropropagação, Paul Werbos foi a primeira pessoa nos EUA a notar sua aplicação dentro de redes neurais dentro de sua tese de doutorado (link externo a ibm.com).

1989: Yann LeCun publicou um artigo (link externo a ibm.com) ilustrando como o uso de restrições na retropropagação e sua integração à arquitetura de rede neural pode ser usado para treinar algoritmos. Esta pesquisa conseguiu aproveitar com sucesso uma rede neural para reconhecer dígitos de códigos postais escritos à mão fornecidos pelo Serviço Postal dos EUA.