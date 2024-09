O estúdio de IA do IBM® watsonx.ai faz parte da plataforma de IA e dados IBM watsonx, que reúne novos recursos de IA generativa alicerçados em modelos de base e aprendizado de máquina (ML) tradicional em um estúdio poderoso que abrange todo o ciclo de vida da IA. Ajuste e oriente modelos com seus dados empresariais para atender às suas necessidades, com ferramentas fáceis de usar para criar e aprimorar prompts de alto desempenho. Com o watsonx.ai, você pode criar aplicações de IA em uma fração do tempo e com uma fração dos dados. O watsonx.ai oferece:



Variedade e flexibilidade de vários modelos : escolha entre modelos desenvolvidos pela IBM, de código aberto e de terceiros, ou traga seu próprio modelo.

: escolha entre modelos desenvolvidos pela IBM, de código aberto e de terceiros, ou traga seu próprio modelo. Proteção diferenciada para o cliente : a IBM apoia os modelos desenvolvidos pela IBM e protege o cliente contra reivindicações de propriedade intelectual de terceiros.

: a IBM apoia os modelos desenvolvidos pela IBM e protege o cliente contra reivindicações de propriedade intelectual de terceiros. Governança de IA de ponta a ponta : as empresas podem expandir e acelerar o impacto da IA com dados confiáveis em toda a empresa, utilizando dados onde quer que estejam localizados.

: as empresas podem expandir e acelerar o impacto da IA com dados confiáveis em toda a empresa, utilizando dados onde quer que estejam localizados. Implementação híbrida e multi-nuvem: a IBM fornece a flexibilidade para integrar e implementar sua carga de trabalho de IA em sua nuvem híbrida stack de escolha.