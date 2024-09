A IBM acredita na criação, implementação e utilização de modelos de IA que promovam a inovação responsável em toda a empresa. A plataforma de dados e IA watsonx da IBM conta com um processo completo para construção e teste de modelos de base e IA generativa. Nos modelos desenvolvidos pela IBM, procuramos e removemos duplicidades e empregamos listas de bloqueio de URL, filtros para conteúdo questionável e qualidade de documento, divisão de frases e técnicas de tokenização, tudo antes do treinamento de modelo.



Durante o processo de treinamento de dados, trabalhamos para evitar desajustes nos resultados do modelo e usamos o ajuste fino supervisionado para melhor acompanhamento das instruções, para que o modelo possa ser usado para realizar tarefas empresariais via engenharia de prompt. Continuamos desenvolvendo os modelos Granite em diversos sentidos, incluindo outras modalidades, conteúdo específico do setor e mais anotações de dados para treinamento, ao mesmo tempo em que implementamos regularmente salvaguardas de proteção de dados para os modelos desenvolvidos pela IBM.

Dado o cenário de rápida mudança da tecnologia da IA generativa, espera-se que nossos processos completos evoluam e melhorem de forma contínua. Como prova do rigor que a IBM aplica ao desenvolvimento e teste de seus modelos de base, a empresa oferece indenização contratual padrão de propriedade intelectual para os modelos desenvolvidos pela IBM, semelhante àquelas que oferece para itens de hardware e software da IBM.



Além disso, ao contrário de alguns outros fornecedores de grandes modelos de linguagem e coerente com a abordagem padrão da IBM sobre indenização, a IBM não exige que seus clientes indenizem a IBM pelo uso, por parte dos clientes, de modelos desenvolvidos pela IBM. Além disso, de acordo com a abordagem da IBM em relação à sua obrigação de indenização, a IBM não limita sua responsabilidade de indenização para os modelos desenvolvidos pela IBM.

Agora, sob essas proteções, os modelos watsonx incluem:

(1) Família Slate de modelos somente para codificação.

(2) Família Granite de modelos somente para decodificação.

Saiba mais sobre o licenciamento dos modelos Granite