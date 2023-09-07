É um momento empolgante para a IA para empresas. À medida que aplicamos a tecnologia de forma mais ampla em áreas que vão desde o atendimento ao cliente até o RH e a modernização de código, ainteligência artificial (IA) está ajudando um número cada vez maior de nós a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. E como estamos apenas no início da revolução da IA para empresas, o potencial de melhorar a produtividade e a criatividade é vasto.

Mas a IA hoje é um campo incrivelmente dinâmico, e as plataformas de IA devem refletir esse dinamismo, incorporando os últimos avanços para atender às demandas de hoje e de amanhã. É por isso que nós da IBM continuamos a adicionar novos e poderosos recursos ao IBM® watsonx, nosso portfólio de produtos de IA.

Hoje estamos anunciando nossa mais recente adição: uma nova família de modelos de base desenvolvidos pela IBM que estarão disponíveis no watsonx.ai, nosso estúdio para IA generativa, modelos de base e aprendizado de máquina. Coletivamente chamados de “Granite,” esses modelos de base multitamanhos aplicam a IA generativa tanto à linguagem quanto ao código. E, assim como o granito é um material forte e multifuncional com muitos usos na construção e na fabricação, nós da IBM acreditamos que esses modelos Granite proporcionarão um valor duradouro à sua empresa.

Mas agora vamos dar uma olhada nos detalhes técnicos e explicar um pouco sobre como os criamos e como eles o ajudarão a levar a IA para o próximo nível em sua empresa.