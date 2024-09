“À medida que as organizações de saúde em todo o mundo se esforçam para cortar custos e melhorar o atendimento ao paciente em meio à escassez de pessoal treinado, a adoção de tecnologias como IA e aprendizado de máquina é mais vital do que nunca para transformar o setor. Na VitalProbe Inc., estamos animados com a parceria com a IBM watsonx.ai para fornecer aos nossos clientes modelos preditivos que podem identificar riscos à saúde e converter extensos dados de saúde em informações utilizáveis. Isso permitirá que os clínicos tomem decisões mais fundamentadas e aprimorem os resultados no cuidado da saúde.

— Billa Bhandari, fundador da VitalProbe .Inc.