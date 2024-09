Por meio de recomendações geradas por IA baseadas em inputs de linguagem natural, os desenvolvedores podem usar o watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed para modernizar e criar conteúdo do Ansible Playbook mais rapidamente: conteúdo de alta qualidade e resiliência, à medida que é implementado em produção.

Durante a prévia técnica do watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, a equipe de Leitão testou a solução e criou Ansible Playbooks que tinham como objetivo oferecer suporte a uma variedade de casos de uso, incluindo: automatizar a instalação de bancos de dados e aplicações SAP no Amazon Web Services (AWS ); e, com um único clique, fornecer instalação de ponta a ponta do banco de dados SQL e componentes do servidor, juntamente com a instalação do Primary Application Server do SAP de sistemas JAVA/ABAP. A equipe também o usou para testar a refatoração e a modernização de playbooks legados que oferecem suporte a casos de uso como gerenciamento de acesso de usuários, aplicação de políticas de segurança e configuração, monitoramento e atualizações de sistemas (IBM WebSphere /MQ/DB2).

"A ferramenta foi projetada para aumentar a velocidade e o volume do conteúdo do Ansible que podemos criar e/ou modernizar para nossos clientes. Acredito que a qualidade desses Ansible Playbooks deve ser maior porque o watsonx Code Assistant encontrará e recomendará os melhores componentes que o desenvolvedor pode usar para criar cada playbook", explica Leitão. No caso do watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, ele permitirá que mais desenvolvedores, com uma gama mais ampla de experiências, criem e refatorem as automações do Ansible. "Não estamos procurando substituir desenvolvedores. A IA generativa não criará todo o código disponível. Seu objetivo é ser um multiplicador de forças quando emparelhado com um ser humano", acrescenta Leitão.

O modelo de base Granite subjacente do watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed foi treinado e testado por especialistas da IBM e Red Hat. "Ajudamos a ajustar o modelo usando as melhores práticas que adquirimos em anos de trabalho de desenvolvimento com os clientes", diz Leitão. Ao oferecer recomendações, o watsonx Code Assistant compartilha as correspondências de treinamento mais prováveis para o máximo de confiança e transparência. Cada sugestão incluirá as três fontes de conteúdo com melhores correspondências, seus autores e licenças.