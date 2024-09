A aplicação da IA generativa ao Mini injetou orientação e inspiração adicionais no processo editorial, reduzindo o trabalho tedioso e demorado e encontrando uma linguagem mais simples, ao mesmo tempo que permitiu que os editores da MJZ mantivessem controle total e criatividade máxima. Os editores descobriram que a solução de IA generativa pode gerar outras versões e produzir exemplos de texto valiosos para os editores escolherem. Além disso, agora as tarefas monótonas são menos demoradas, pois a IA generativa seleciona pesquisas de conteúdos já publicados e, em seguida, oferece sugestões de palavras-chave para iniciar a redação, economizando tempo aos redatores. A IA generativa também traz mais empatia com o público-alvo no processo de criação, literalmente com um simples toque em um botão. Com isso, fica mais fácil para os editores adotarem o ponto de vista do público-alvo.