Construindo sobre sua longa colaboração com a IBM, a Cogniware fez parceria com as equipes do IBM® Client Engineering and Technical Sales da República Tcheca para integrar sua solução Argos com o IBM watsonx.data™. Argos é uma solução de análise de dados segura e fácil de usar para investigação, análise detalhada, busca de padrões e mais. IBM watsonx.data é uma plataforma para processamento de análise de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. A solução integrada é projetada para ajudar os usuários a coletar vários tipos de dados diferentes por exemplo, dados formatados em NOSQL, JSON, CSV de maneira segura e fácil usando o watsonx.data, e então conectar os dados à Argos Investigation. Com a Argos, os usuários podem visualizar conexões e examinar as atividades de indivíduos envolvidos em uma investigação. A plataforma é projetada para facilitar que os usuários encontrem insights que apoiem suas investigações.