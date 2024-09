Por duas semanas, no final do verão, quase um milhão de pessoas viajam para Flushing, Nova York, para assistir aos melhores tenistas do mundo competirem no US Open Tennis Championships.

Ano após ano, é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo.



Mas mais de 15 milhões de fãs de tênis ao redor do globo acompanham o torneio por meio do aplicativo e do site do US Open. E para mantê-los voltando por mais, a United States Tennis Association (USTA) tem trabalhado lado a lado com a IBM® Consulting por mais de três décadas, desenvolvendo e oferecendo uma experiência digital de classe mundial que constantemente avança em recursos e funcionalidades.



"A experiência digital do US Open é de enorme importância para nossos fãs globais e, portanto, para nós também", diz Kirsten Corio, Diretora Comercial da USTA. "Isso significa que precisamos inovar constantemente para atender às demandas atuais da torcida de tênis, antecipando as necessidades e também surpreendendo com experiências novas e inesperadas."

Para ajudar o US Open a se manter na vanguarda da experiência do cliente, a IBM Consulting trabalhou em estreita colaboração com a USTA para desenvolver modelos de IA generativa que transformam dados de tênis em insights e conteúdo original no aplicativo e no site do US Open. Para isso, a USTA usou o IBM® watsonx, uma plataforma de IA e dados criada para negócios, e modelos de IA poderosos, incluindo os modelos de base IBM® Granite, para ajudar a desenvolver recursos fundamentais do aplicativo, como Match Reports e AI Commentary para destaques do US Open.