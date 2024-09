IA para atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente se tornou a prioridade número um de CEOs na corrida da IA generativa, com a promessa de ajudar as organizações a enfrentar os desafios duplos do aumento das demandas dos clientes e dos custos operacionais. A IBM tem ajudado as empresas a aplicar IA confiável nesse espaço por mais de uma década, e a IA generativa tem mais potencial para transformar significativamente o cliente e o serviço de campo com a capacidade de entender consultas complexas e gerar respostas conversacionais mais humanas.

A IBM Consulting oferece recursos de consultoria, de ponta a ponta, em design de experiência e serviços, dados e transformação de IA. Usando o watsonx, a plataforma de IA, e o watsonx Assistant, a solução de IA conversacional, trabalhamos em conjunto com a sua empresa no processo de criação para aprimorar a IA conversacional, melhorar a experiência do agente e otimizar as operações e os dados da central de atendimento.