A Camping World, a varejista número um de veículos recreativos (RVs) em todo o mundo, entende que fornecer um atendimento excepcional ao cliente é fundamental para ficar à frente da concorrência. A empresa confia fortemente em suas centrais de atendimento para fornecer atendimento ao cliente incomparável, mas, após a pandemia de COVID-19, um aumento de clientes revelou alguns problemas em sua infraestrutura existente. À medida que o volume e o tráfego aumentavam, as lacunas no gerenciamento de agentes e nos tempos de resposta se tornaram mais evidentes.

“Somos uma empresa única que atende a três grupos muito distintos de clientes que gostam do estilo de vida dos trailers (vida na estrada). Há o lado do varejo, os serviços financeiros, como seguros ou mercadorias, e o lado da concessionária”, explica Saurabh Shah, CDO (Chief Digital Officer) e CIO (Chief Information Officer) da Camping World. “Temos uma central de atendimento de tamanho razoável, mas não posso ter um agente atendendo às necessidades de cada uma das três unidades de negócios diferentes. Isso cria complexidades significativas na alocação de pessoal em nossas centrais de atendimento”.

Shah também explica que atrair agentes de uma área do negócio e colocá-los em outra requer treinamento, e o Camping World não teve tempo para realizar esse treinamento antes do aumento sazonal — especialmente durante a escassez de mão de obra durante a pandemia. Não ter uma central de atendimento 24 horas era um problema de longa data, mesmo fora de temporada. Quando os clientes não conseguiam entrar em contato com um agente humano, suas perguntas e consultas passavam despercebidas, eram adiadas para o dia seguinte, quando um representante poderia responder, ou eram acidentalmente abandonadas. Isso deixou a equipe de vendas do Camping World sem visibilidade do número de oportunidades acumuladas nas horas fora do atendimento.

“Nossos tempos de resposta eram preocupantes. Os clientes estavam esperando muito tempo, que estava ligado a algumas coisas”, diz Brenda Wintrow, vice-presidente sênior de vendas e experiência do cliente da Camping World. “Era obviamente volume, mas não ter visibilidade clara sobre seu desempenho e tempo de resposta, juntamente com o número de bate-papos que eles poderiam maximizar era um problema”.

Com seus clientes incapazes de falar com um agente humano em tempo real durante o horário de descanso da central de atendimento, o varejista foi obrigado a repensar sua infraestrutura, sua falta de visibilidade e suas lacunas de funcionalidade. Com as interações com os clientes como ponto focal, a Camping World buscou a IBM® Consulting para modernizar suas centrais de atendimento e investir em uma nova infraestrutura para melhorar os processos e a automação do fluxo de trabalho.