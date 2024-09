Além das vantagens proporcionadas pela automação, a Water Corporation colheu vários benefícios adicionais.

"Em uma etapa, modernizamos toda a nossa infraestrutura SAP", observa Brad. "E obtivemos acesso a todos os benefícios da nuvem que você esperaria: escalabilidade, flexibilidade e, o mais importante, a resiliência dos serviços em nuvem. Nossa meta era evitar riscos com essa transição, e a IBM entregou isso."

Na verdade, todo o projeto de migração de 12 meses, que incluiu mais de 1.000 etapas de processo individuais, foi concluído sem nenhum incidente de downtime não planejado. E com os playbooks da Ansible em mãos, a equipe de suporte em nuvem pode repetir futuras mudanças na infraestrutura ou buscar iniciativas de transformação de maneira muito mais rápida, fácil e econômica.

“Também alinhamos nossos processos e políticas SAP com nossa estratégia de sustentabilidade”, acrescenta Brad. A Water Corporation está aproveitando o compromisso da AWS de impulsionar suas operações com energia 100% renovável até 2025, como parte do seu objetivo de atingir a neutralidade de emissão de carbono até 2040. Estar na AWS permite que a Water Corporation aproveite e maximize o uso dos ativos disponíveis, limitando o escopo do nosso ambiente apenas aos recursos necessários.

Até agora, a mudança para a nuvem reduziu as emissões de carbono da Water Corporation em cerca de 150 toneladas métricas por ano.

"A principal coisa que aprendemos com essa migração foi: 'Esteja preparado para pivotar'", conclui Steve. "Com uma operação tão complexa, fomos nos deparando com esses desafios. Mas trabalhando em conjunto com a IBM Consulting, a SXiQ e a AWS, conseguimos adaptar nossos planos, encontrando o melhor caminho com base na situação atual."