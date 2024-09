Em um ambiente desafiador, as empresas continuam buscando a modernização da nuvem e a IA generativa para se tornarem mais ágeis e ganharem vantagem competitiva. Como AWS Premier Partner, a IBM Consulting oferece experiência, metodologias e ferramentas de negócios e de transformação de TI, de todos os setores, para acelerar sua jornada de IA e nuvem híbrida na AWS Cloud. A experiência da IBM em segurança, escalabilidade empresarial e inovação aberta com o Red Hat OpenShift ajuda as empresas a crescerem rapidamente na AWS Cloud.

A IBM Consulting possui mais de 23.000 certificações da AWS, 17 programas de entrega de serviços validados e domínio em 18 competências da AWS para desenvolver aplicações nativas da nuvem no ambiente da AWS Cloud. A IBM continua fortalecendo as competências da AWS por meio de aquisições e codesenvolvimento de soluções com a AWS. A profunda experiência da IBM em IA, os recursos de IA líderes de mercado e o compromisso compartilhado com a AWS para acelerar a adoção de IA generativa fazem da IBM Consulting a sua parceira AWS ideal.