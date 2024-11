A promessa da IA para as empresas é enorme, mas ainda não foi cumprida. Cerca de 72% dos CEOs com melhor desempenho concordam que a vantagem competitiva depende de quem tem a IA generativa mais avançada, mas apenas 38% dizem que sua organização tem a experiência interna para adotar a IA generativa na inovação.1

Agora imagine ter um aliado poderoso que combina a profundidade da experiência humana com inteligência artificial de ponta para enfrentar seus desafios de negócios mais difíceis de forma mais rápida e eficiente — isso é exatamente o que os consultores da IBM, capacitados pela plataforma IBM Consulting Advantage, oferecem. Compreendendo as imensas pressões enfrentadas pelos líderes de negócios e tecnologia atuais, particularmente aqueles que se sentem sobrecarregados com recursos limitados, o IBM Consulting Advantage se apresenta como o divisor de águas para uma abordagem científica e baseada em evidências da consultoria. Ao equipar nossos 160 mil consultores especialistas em todo o mundo com assistentes de IA para funções e domínios específicos, o IBM Consulting Advantage ajuda a permitir insights mais profundos e maior eficiência em comparação com as abordagens de consultoria tradicionais.

Em torno de 86% dos consumidores de consultoria dizem que estão procurando ativamente por serviços que incorporem IA e ativos de tecnologia. Aproveitando ativos de tecnologia criados previamente para domínios específicos, criados pela IBM e de parceiros líderes do setor, ajudamos a acelerar o time to value do investimento por meio de soluções inovadoras que causam impacto. Sente preocupação em atender às pressões de tempo e resultados exigidos pelo mercado atual, mas não sente que tem os recursos ou insights para fazê-lo? Os consultores da IBM, munidos com o IBM Consulting Advantage, estão prontos para levar você da ideia ao produto/serviço da forma mais rápida e eficiente do que você já viu em comparação com qualquer outra abordagem de consultoria.