Conformidade

Automatize a identificação de mudanças regulatórias e a tradução em políticas executáveis, incluindo as futuras regulamentações de IA do Ato de IA da UE. Mapeie os requisitos regulatórios para dados de risco internos usando um repositório único para gerenciar o conteúdo regulatório. Acesse fichas técnicas — um rótulo nutricional para IA — para uma visão sempre atualizada dos metadados do ciclo de vida do modelo em apoio a solicitações e auditorias. Veja os recursos em ação