O watsonx.ai já está disponível como software. Os preços do watsonx.ai se baseiam no número de núcleos do processador virtual (VPC). Os recursos de software incluem o nível Essentials SaaS.

O watsonx.data está disponível como software hoje. Os preços do software watsonx.data baseiam-se no número de núcleos do processador virtual (VPC). Os recursos do software incluem o nível Standard SaaS mais o pacote IBM Analytics Engine Powered by Apache Spark, IBM Storage Fusion, IBM Storage Ceph, o software de plataforma IBM Cloud Pak for Data, Red Hat OpenShift e muito mais.

watsonx.governance está disponível como software atualmente. Os preços do software watsonx.governance se baseiam no número de núcleos do processador virtual (VPC). Os recursos de software incluem o nível Essentials SaaS.