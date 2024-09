A CWPW queria um assistente digital de nível empresarial que respondesse às perguntas dos visitantes do site, como um agente de help desk humano, não um chatbot comum baseado em regras. O Alda Ai, concierge digital conversacional alimentado por IA da INATIGO, pode se adequar perfeitamente às suas necessidades. O Alda Ai usa a tecnologia IBM watsonx Assistant para entender as perguntas feitas por meio de linguagem natural. A solução de nível empresarial foi desenvolvida para ter segurança e escalabilidade, pois é executada no IBM Cloud.

“Fizemos nossa pesquisa de base. Sabíamos que o IBM Watson era líder em IA conversacional", diz Elemi. "Também sabíamos que, como a solução INATIGO é de nível empresarial, a segurança e a privacidade de dados seriam tratadas adequadamente, o que era crucial para nós como uma empresa financeira."

Ao usar o Alda Ai da INATIGO, a CWPW ganhou uma solução pronta para uso com todos os recursos incorporados de segurança, privacidade e escalabilidade oferecidos pelo IBM watsonx Assistant e IBM Cloud. Essencialmente, o Alda Ai é proficiente no serviço ao cliente do setor financeiro e em conhecimentos da área, graças à vasta experiência da INATIGO nos setores financeiro e de tecnologia.

“Era muito importante que, ao estabelecermos um precedente ao introduzir essa tecnologia pioneira em nossa empresa, isso resultasse em uma das melhores experiências de assistente de IA do setor”, diz Ashlea. “Porque, pela nossa experiência, outros assistentes simplesmente não são muito bons.”

Ao utilizar a solução INATIGO com a tecnologia IBM Watson, a CWPW também criou uma maneira eficiente de interagir com o maior número possível de pessoas a partir do momento em que elas acessam o website da empresa. O assistente digital foi o primeiro do gênero no setor de gestão patrimonial que poderia fornecer respostas detalhadas a perguntas sobre os produtos e serviços da empresa, orientar os usuários para as páginas certas e sugerir que eles se inscrevessem para um webinar ou uma consulta pessoal.

“Queríamos que essa experiência fosse como se as pessoas viessem ao nosso escritório e tivessem a oportunidade de falar conosco”, diz Elemi. Durante uma visita presencial, um cliente em potencial pode conhecer a empresa e seus valores. “Esses tours são tipicamente interativos. Não é apenas levar alguém para passear no escritório. Os clientes podem fazer perguntas e expressar o que é importante, por que é importante e assim por diante. E isso foi realmente colocado no assistente, o que é difícil de fazer.”

A INATIGO implementou a solução em apenas três semanas. A empresa ofereceu o assistente Alda Ai como serviço à CWPW. A INATIGO continua agregando valor, atualizando o conteúdo e treinando o assistente à medida que aprende. Também fornecem relatórios de desempenho para a CWPW. O Alda Ai também está disponível como assistente de resposta interativa por voz (IVR).

Embora a INATIGO esteja trabalhando com a IBM há menos de dois anos, ela foi rapidamente aceita no prestigiado programa With Watson. Ela avançou do programa inicial para o programa Embedded Solution Agreement (ESA) em apenas 12 meses devido às suas soluções já desenvolvidas e prontas para implementação, como o Alda Ai.