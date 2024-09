A pesquisa da IBM em IA remonta à década de 1950 e inclui marcos significativos, como o supercomputador Deep Blue derrotando o grande mestre do xadrez Garry Kasparov. Em 2011, o IBM Watson derrotou Brad Rutter e Ken Jennings no Jeopardy! Desafio. Para encontrar e compreender as pistas nas perguntas, o Watson comparou as respostas possíveis, classificando a sua confiança na sua precisão, e respondeu – tudo em menos de três segundos.

O Watson despertou curiosidade sobre "máquinas que podem pensar" e ampliou as possibilidades de como a IA poderia ser aplicada aos negócios. Clientes em setores que vão desde serviços financeiros até varejo colocaram o Watson em ação para liberar novos insights, impulsionar a produtividade e oferecer melhores experiências do cliente. Agora, com avanços nas tecnologias centrais do Watson, a IBM desenvolveu a próxima geração de IA e plataforma de dados, além de um conjunto de assistentes de IA com o watsonx.