Com o IBM watsonx Orchestrate, as equipes podem delegar tarefas comuns e concentrar energia nas funções mais estratégicas (e agradáveis). Por exemplo, quando se trata de aquisição de talentos, o IBM watsonx Orchestrate usa automação inteligente agendar entrevistas. Isso garante que o processo de recrutamento seja executado sem problemas tanto para empresas contratando quanto para candidatos. Com ele, as equipes ficam livres para trabalhar no relacionamento com candidatos e contratar as pessoas mais adequadas ao cargo e à empresa. A ThisWay Global apoia ainda mais os esforços de aquisição de talentos das equipes, dando acesso instantâneo a 169 milhões de candidatos diversos e fornecendo um algoritmo de correspondência impulsionado por IA imparcial que facilita contratações de forma ética e identifica candidaturas qualificadas para as vagas em aberto.

Integrar os franqueados da Sport Clips ao IBM watsonx Orchestrate e à ThisWay Global e começar a ganhar produtividade levou menos de uma hora. Com o IBM watsonx Orchestrate e a plataforma ThisWay Global, os franqueados poderão integrar diferentes sistemas e ferramentas em uma única interface de usuário para gerenciar o processo de recrutamento de ponta a ponta. Por meio de interações em estilo de chat, os usuários poderão iniciar automações (conhecidas como habilidades) para tarefas como criar novas requisições de emprego, compartilhar listas de vagas em conselhos e identificar candidatos qualificados usando o ThisWay Global. O objetivo desta nova abordagem à aquisição de talentos é fazer com que os franqueados se concentrem no relacionamento com potenciais stylists e acelerem o processo geral de recrutamento. E também permitir que eles se concentrem na administração das lojas.

"Muitas pessoas falam sobre automatizar o trabalho e substituir o trabalho. Pensamos nisso da maneira oposta", explica Edward Logan. "Acreditamos em IA e automação para viabilizar mão de obra e expandir o número de funcionários: permitir que os membros da equipe façam o seu melhor e façam o que gostam."