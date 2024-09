Em parceria com as equipes de engenharia de clientes e vendas técnicas da IBM na República Tcheca, a AddAI desenvolveu um assistente de IA para um cliente do setor bancário, com o qual eles posteriormente realizaram um teste piloto. O assistente utilizou a metodologia de geração aumentada de recuperação (RAG), juntamente com o watsonx.ai, para fornecer respostas relevantes e precisas em tcheco para perguntas frequentes (FAQs) sobre tópicos que vão desde o acesso à conta até pagamentos, preços e serviços da conta. Com esforços intensivos de otimização, a equipe de implementação assegurou que as respostas geradas pelos grandes modelos de linguagem (LLMs) atingissem um alto padrão de precisão e fluência linguística. Com o objetivo de otimizar a experiência do usuário final, a equipe integrou o watsonx.ai ao watsonx Assistant e conseguiu fornecer respostas instantâneas por meio de uma interface fácil de usar.

"Usamos o watsonx.ai para acessar grandes modelos de linguagem de código aberto selecionados, como o Llama 2, para aprimorar e contextualizar as informações dos nossos bancos de dados e apresentá-las ao cliente final por meio do chatbot watsonx Assistant de maneira precisa e conversacional. No nosso caso, o watsonx.ai gera suas respostas às perguntas dos usuários por meio do RAG", explica Klaudia Miezgova, desenvolvedora do watsonx na AddAI.Life.

Além disso, a Add.IA incluiu o IBM Watson Discovery neste piloto para seu cliente bancário. A equipe usou documentos bancários disponíveis ao público, como contratos, termos e condições e listas de preços, e ajustou o Watson Discovery para entender perguntas e expressões específicas do setor. "Conseguimos obter respostas bastante precisas, inclusive com trechos do documento que foram usados como referência ou base para a resposta. Isso aconteceu automaticamente, sem a necessidade de criar e configurar o diálogo manualmente", destaca Chromy.