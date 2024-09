Blendow Group + IBM

Mais do NEXER Group



“Durante este projeto, trabalhamos de perto com a altamente qualificada equipe de engenharia de clientes da IBM para construir rapidamente uma solução para o cliente Blendow. Em sprints curtas, a equipe explorou diferentes soluções para os desafios do cliente e conseguiu avançar rapidamente para a solução final. Este projeto realmente destaca o poder da tecnologia de IA generativa e da plataforma watsonx, e estamos ansiosos para escalar a solução junto com a Blendow.”



—Beatrice Silow, NEXER Group