Quando e como você escolheu sua carreira? Você alguma vez já se questionou se escolheu o caminho certo?

"Eu criei quatro filhos e os orientei em relação à escolha de disciplinas na escola, bem como na educação superior e na escolha de empregos. Todas as vezes observei os mesmos desafios: eles recebiam orientação profissional mínima na escola e não havia uma fonte única de conhecimento para ajudá-los a explorar caminhos profissionais desconhecidos para mim pessoalmente", explica Peter Cayless, fundador e CEO da Working Eye.

Cayless descobriu que a orientação existente disponível para os estudantes era muito genérica e chegava tarde demais no processo de seleção de disciplinas. Os alunos não tinham como explorar suas opções de forma independente e completa desde o início de sua trajetória. Na verdade, pesquisas mostraram que 96% dos graduados mudam de carreira antes dos 24 anos, e metade deles segue uma carreira que não tem relação com o seu diploma (fonte: New College of the Humanities [link externo ao site ibm.com]). Em ambos os casos, o principal motivo apresentado foi a falta de conhecimento sobre o que o trabalho realmente exigia antes de aceitá-lo. Isso levou Cayless a criar o Working Eye (link externo ao site ibm.com), uma plataforma de descoberta de carreiras orientado por IA que busca inspirar as pessoas, auxiliando-as na descoberta de si mesmas e em todas as oportunidades de carreira que elas possam realmente gostar.

A plataforma de descoberta de carreira do Working Eye (link externo ao site ibm.com) foi projetada para ser um orientador digital que facilita o processo de exploração de carreira de um aluno. O assistente faz perguntas de descoberta ao aluno em linguagem natural e depois o orienta em um processo de exploração único que o ajuda a identificar um possível plano de carreira que se ajuste às suas necessidades, pontos fortes e prioridades específicas. Conforme o assistente orienta o estudante por meio desse processo de diálogo, ele apresenta diversos conteúdos escritos e em vídeo que ajudam o estudante a compreender melhor a carreira mais adequada para ele e mostram como começar nesse caminho. Tudo isso é desenvolvido pela tecnologia da IBM. O IBM® watsonx Assistant é o pilar do chat entre o usuário e a plataforma, enquanto o IBM® Watson Discovery é o pilar da busca e organização do material certo para o aluno", diz Alan Joenn, Diretor de Operações da Working Eye. A principal fonte de dados da plataforma é um site governamental chamado Banco de Dados do Serviço Nacional de Carreiras, juntamente com o conteúdo em vídeo criado pela equipe do Working Eye.

Durante os primeiros testes da plataforma, a equipe do Working Eye testou o orientador digital com aproximadamente 1.500 alunos, pais e professores. A plataforma recebeu um índice de aprovação de 100% nas avaliações escolares e uma adesão de 48% dos pais. "Gostamos de nos referir ao Working Eye como uma mão na qual segurar ao longo de toda sua vida profissional. É um belo exemplo de como a IA pode funcionar para o bem. A IA não vai necessariamente tirar seu trabalho. Ela tem o potencial de ajudar você a conseguir o emprego que você deseja", acrescenta Cayless.