Adams e sua equipe já observaram melhorias significativas decorrentes da implementação do watsonx Orchestrate. Eles não só reduziram o número de erros que ocorrem em seus processos de gerenciamento de projetos em 10%, mas também diminuíram o tempo necessário para integrar novos clientes em 25%. “Também observamos uma série de benefícios qualitativos do Orchestrate. Nossos funcionários estão mais satisfeitos com seus trabalhos porque não ficam mais sobrecarregados com tarefas repetitivas. Também observamos uma melhoria na satisfação dos clientes, pois conseguimos responder às perguntas deles com maior agilidade e eficiência”, explica Adams.

Quanto ao futuro, as metas da equipe referentes à implementação do watsonx Orchestrate são de reduzir em 50% o tempo necessário para integrar novos clientes, reduzir em 20% o número de erros no processo de gerenciamento de projetos, aumentar a satisfação do cliente em 10% e reduzir a rotatividade de funcionários em 5%. “Acreditamos que essas metas são realizáveis e estamos comprometidos em trabalhar com o Orchestrate para alcançá-las”, acrescenta Adams.