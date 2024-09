Antes do início do programa de prévia técnica, a equipe de Epstein já contava com o Red Hat Ansible Automation para oferecer suporte a uma ampla gama de tarefas em seu ambiente de TI. "Usamos automações do Ansible todos os dias, seja por meio de patches, resolução de vulnerabilidades ou execução de verificações regulares de integridade de nossos sistemas", explica Epstein. Quando começou a testar o Watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, a equipe de Epstein começou se concentrando em seus casos de uso existentes.

Com o watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, os desenvolvedores podem criar uma tarefa para um Ansible Playbook usando inputs de linguagem natural. Depois que o input é enviado, a solução oferece sugestões sobre como criar essa tarefa.



"Nossa equipe de pessoas que podiam produzir Ansible Playbooks antes do início do programa de prévia técnica era de cerca de 10. Assim que a versão Enterprise do watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed se tornar disponível de forma geral, esperamos poder pedir à nossa equipe ampliada que produza conteúdo do Ansible, pois ele gerará recomendações de conteúdo com base em inputs de linguagem natural. Nesse sentido, esperamos que nosso grupo de indivíduos que podem produzir esse conteúdo cresça em torno de 10 vezes", diz Epstein.