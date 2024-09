Muitas pessoas sonham com a casa própria. A hipoteca bancária costuma estar no caminho da realização desse sonho. No entanto, as regulamentações, os produtos e os processos evoluem e pode ser complicado conseguir um financiamento. Os bancos precisam acessar e aplicar informações corretas sobre políticas às necessidades de cada cliente, em tempo real e durante todo o processo de aquisição do imóvel. Juntos com a IBM, o NatWest Group está resolvendo esse problema com um plano de suporte digital para hipotecas.

Aumento da fidelização de clientes

Desde a implementação da ferramenta de suporte digital para hipotecas, o NatWest teve uma melhora de 20% na fidelidade do cliente.

Economia de tempo

A duração das chamadas diminuiu 10% graças à ferramenta de suporte digital para hipotecas.



No setor de financiamento imobiliário, as mudanças são constantes. As normas, os produtos e os processos estão sempre mudando. É essencial que o cliente tenha o suporte e as informações de que precisa para concentrar-se no processo de compra do imóvel. MaryAnn Fleming Chefe de serviços de aquisição de casas NatWest Group

Uma plataforma inteligente que fica mais inteligente a cada dia A IBM Consulting e o NatWest cocriaram uma plataforma em nuvem, movida por IA, que capacita os funcionários da central de atendimento de hipotecas com suporte digital em tempo real para compradores de casas. A plataforma, criada com a tecnologia IBM watsonx Assistant na IBM Cloud, é chamada de "Marge" e é um novo ativo valioso para a transformação digital do NatWest. Marge foi propositalmente criada como membro da equipe NatWest e tem sua própria personalidade em evolução. Marge está incorporada diretamente às estruturas de dados existentes da NatWest e tem acesso a novos dados adicionados a cada minuto por meio de atualizações de conteúdo e interações com os clientes. Para os funcionários da central de atendimento da NatWest, ela é um ponto de acesso único do suporte digital da cognitive enterprise.

Nossos colegas têm um nível de confiança que nunca tiveram antes, o que, por sua vez, dá aos clientes confiança nas decisões que estão tomando para o futuro. MaryAnn Fleming Chefe de serviços de aquisição de casas NatWest Group

Humanos + tecnologia = clientes satisfeitos Enquanto falam por telefone com os clientes, os funcionários da NatWest podem digitar palavras-chave em um console e receber suporte digital rápido da plataforma. Com a tecnologia de empresa cognitiva na ponta dos dedos, o funcionário pode auxiliar clientes novos ou existentes na compra de imóveis. Desde a implementação da ferramenta de suporte de hipoteca digital, a NatWest teve uma melhora de 20% no Net Promoter Score (NPS) do cliente, métrica importante da fidelidade dos clientes, e uma redução de 10% na duração das chamadas. Com a evolução da Marge, os funcionários do NatWest serão capacitados a realizar um ótimo trabalho durante a transformação digital e o banco continuará sua jornada para se tornar uma Cognitive Enterprise (PDF), a visão da IBM para o modelo de negócios da próxima geração.