A Silver Egg (link fora de ibm.com) é uma empresa de tecnologia com mais de 20 anos de experiência no fornecimento de serviços de marketing digital em nuvem baseados em IA, que permitem às empresas atender seus clientes com personalização em tempo real. Seus principais clientes incluem empresas de comércio eletrônico e serviços web que lidam com múltiplos produtos e conteúdos on-line. A Silver Egg é a provedora de software como serviço (SaaS) mais recomendada no Japão, com a maior participação no mercado japonês em volume de vendas. Está listada na seção Mothers da Bolsa de Valores de Tóquio.