Quando o RFP foi finalizado, a cidade de Helsinque e a IBM Consulting™ trabalharam juntas para projetar a implementação do assistente virtual usando o watsonx Assistant da IBM, inicialmente executado no IBM Cloud.

O primeiro assistente virtual que a equipe produziu foi para o departamento de esportes e atividades ao ar livre da cidade. "Especificamos o escopo do chatbot e projetamos a experiência do usuário para coisas como tom de voz e como ajustar o chatbot em nosso aplicativo de chat nos sites", diz Kantsila. "Então começamos a reunir o modelo de treinamento de chatbot necessário para coisas como intenções e respostas às perguntas."

Na criação conjunta do modelo de treinamento com a cidade, a IBM Consulting aplicou elementos da metodologia IBM Garage™, uma estrutura de desenvolvimento comprovada que integra pessoas, processos e tecnologia para transformar negócios e cultura. "Não tínhamos registros de bate-papo do serviço ao cliente disponíveis", diz Kantsila, "então fizemos miniworkshops com o pessoal de serviço ao cliente para saber a opinião deles sobre as perguntas mais comuns que recebiam dos cidadãos".

A equipe começou a trabalhar no assistente digital em dezembro de 2020 e o lançou no início de março de 2021, menos de três meses a partir da data de início. Após a publicação, a equipe continuou monitorando e refinando o treinamento de assistente virtual e os modelos de intenção com base nas perguntas reais dos clientes.

Em seguida, veio a assistente virtual de orientação materna, que atendia gestantes e puérperas. O departamento tinha um assistente virtual existente, mas foi estruturado de forma diferente do assistente virtual do watsonx Assistant da IBM, e a equipe teve que redesenhar o modelo de intenção e criar um diálogo significativo desde o início. "Os usuários ficaram muito felizes em ver que houve uma continuação do chatbot", diz Kantsila.

Em seguida, a equipe criou um assistente virtual de TI interno para os funcionários que incorporaram o IBM Watson Discovery. Quando o assistente virtual não consegue responder a uma pergunta, a solução pesquisa através em uma biblioteca de instruções enorme em busca de documentos relevantes para ajudar.

Seguindo o assistente virtual de TI, a equipe desenvolveu um assistente virtual de serviços de aluguel de habitação, um assistente virtual de serviços financeiros para ajudar na cobrança e em outras consultas relacionadas a finanças e um assistente virtual da International House Helsinki para ajudar imigrantes e novos funcionários internacionais a se estabelecer na região de capital de Helsinque.