A IBM está anunciando a disponibilidade de vários modelos do Llama 3.2 no watsonx.ai, o estúdio corporativo da IBM para desenvolvedores de IA, após o lançamento da coleção Llama 3.2 de modelos de linguagem multilíngue (LLMs) pré-treinados e ajustados para instrução no MetaConnect, mais cedo hoje.

Mais notavelmente, Llama 3.2 marca a primeira incursão da Meta na IA multimodal: o lançamento inclui dois modelos, nos tamanhos 11B e 90B, que podem receber imagens como entrada. Os modelos Llama 3.2 90B Vision e 11B Vision , com ajuste de instruções, estão disponíveis imediatamente em watsonx.ai por meio de SaaS.

Também chegam ao watsonx.ai os menores modelos Llama até o momento: dois LLMs de entrada e saída de texto, com tamanhos de 1B e 3B. Todos os modelos do Llama 3.2 suportam um longo comprimento de contexto (até 128K tokens) e são otimizados para inferência rápida e eficiente com atenção de consulta agrupada. A Meta especificou que o inglês, o alemão, o francês, o italiano, o português, o hindi, o espanhol e o tailandês são oficialmente suportados, mas observa que a Llama 3.2 foi treinada - e os desenvolvedores podem realizar ajuste fino dos modelos da Llama 3.2 para idiomas adicionais além desses 8.

Essas últimas adições da Meta se juntam à extensa biblioteca de modelos de base disponível no watsonx.ai, seguindo a estratégia de modelos abertos e multimodelos da IBM em relação à IA generativa

"Ao disponibilizar nossos modelos mais recentes de Llama 3.2 na watsonx, um leque muito maior de empresas pode se beneficiar dessas inovações e implementar nossos modelos mais recentes sem complicações, em seus próprios termos e em ambientes de nuvem híbrida", diz Ahmad Al-Dahle, Chefe de IA generativa da Meta. "Na Meta, acreditamos que é essencial adaptar as soluções de IA às necessidades específicas de cada organização e capacitá-las para escalar as implementações do Llama com facilidade. Nossa parceria com a IBM, uma Organização que Compartilhe nosso compromisso com abertura, segurança, proteção, confiança e transparência, nos permite fazer exatamente isso."

Continue lendo para obter mais detalhes da coleção Llama 3.2, incluindo novas funcionalidades multimodais, novas oportunidades de implementação em dispositivos móveis e outros dispositivos edge, recursos de segurança atualizados e muito mais.