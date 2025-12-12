Use o Llama 3.2-90b-vision-instruct para consultas de IA multimodais em Python com o watsonx

Muitos de nós estamos familiarizados com aplicações unimodais de IA. Uma ferramenta popular de IA unimodal é o ChatGPT. Chatbots como ChatGPT usam processamento de linguagem natural (NLP) para entender perguntas dos usuários e automatizar respostas em tempo real. O tipo de entrada ao qual esses grandes modelos de linguagem (LLMs) unimodais podem ser aplicados é limitado ao texto.

A inteligência artificial (IA) multimodal depende de modelos de aprendizado de máquina desenvolvidos em redes neurais. Essas redes neurais são capazes de processar e integrar informações de vários tipos de dados usando técnicas complexas de deep learning. Essas diferentes modalidades produzidas pelo modelo de IA generativa, às vezes chamadas de modelos de IA gen, podem incluir texto, imagens, entrada de vídeo e áudio.

Os sistemas de IA multimodal têm muitos casos de uso no mundo real, desde diagnósticos de imagens médicas em ambientes de saúde usando computer vision até reconhecimento de fala em aplicações de tradução. Esses avanços da tecnologia de IA podem otimizar vários domínios. A principal vantagem das arquiteturas multimodais é a capacidade de processar diferentes tipos de dados.