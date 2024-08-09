IA generativa versus IA preditiva: qual é a diferença?

Autora

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Muitas ferramentas de IA generativa parecem ter o poder de previsão. Chatbots de IA conversacional como o ChatGPT podem sugerir a próxima estrofe de uma música ou poema. Softwares como o DALL-E ou o Midjourney podem criar arte original ou imagens realistas a partir de descrições em linguagem natural. Ferramentas de conclusão de código como o GitHub Copilot podem recomendar as próximas linhas de código.

Mas IA generativa não é IA preditiva. A IA preditiva é sua própria classe de inteligência artificial e, embora possa ser uma abordagem menos conhecida, ainda é uma ferramenta poderosa para as empresas. Vamos examinar as duas tecnologias e as principais diferenças entre cada uma.

O que é IA generativa?

A IA generativa (IA gen) é a inteligência artificial que responde a um prompt ou solicitação do usuário com conteúdo original gerado, como áudio, imagens, código de software, texto ou vídeo.

Os modelos de IA generativa são treinados em grandes volumes de dados brutos. Esses modelos, então, se baseiam nos padrões e relacionamentos codificados em seus dados de treinamento para entender as solicitações dos usuários e criar um novo conteúdo relevante semelhante, mas não idêntico, aos dados originais.

A maioria dos modelos de IA generativa começa com um modelo de base, um tipo de modelo de deep learning que "aprende" a gerar saídas estatisticamente prováveis quando solicitado por um prompt. Os grandes modelos de linguagem (LLMs) são um modelo de base comum para a geração de texto, mas existem outros modelos de base para diferentes tipos de geração de conteúdo.

Boletim informativo do setor

As mais recentes tendências em IA, trazidas a você por especialistas

Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

O que é IA preditiva?

A IA preditiva combina análise estatística com algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar padrões de dados e prever resultados futuros. Ela extrai insights de dados históricos para fazer previsões precisas sobre o próximo evento, resultado ou tendência mais provável.

Os modelos de IA melhoram a velocidade e a precisão da análise preditiva de dados e são normalmente usados para o forecasting para projetar vendas, estimar a demanda de produtos ou serviços, personalizar a experiência do cliente e otimizar a logística. Resumindo, a IA preditiva ajuda as empresas a tomar decisões informadas sobre as próximas etapas a serem adotadas para seus negócios.

AI Academy

A ascensão da IA generativa para negócios

Saiba mais sobre a ascensão histórica da IA generativa e o que isso significa para os negócios.
Acessar o episódio

Qual a diferença entre IA generativa e IA preditiva?

Tanto a IA generativa quanto a IA preditiva se enquadram no guarda-chuva da IA, mas são distintas. Veja como as duas tecnologias de IA diferem:

Dados de entrada ou treinamento

A IA generativa é treinada com grandes conjuntos de dados com milhões de conteúdos de amostra. A IA preditiva pode usar conjuntos de dados menores e mais direcionados como dados de entrada.

Saída

Embora ambos os sistemas de IA empreguem um elemento de previsão para produzir suas saídas, a IA generativa cria conteúdo novo, enquanto a IA preditiva prevê eventos e resultados futuros.

Algoritmos e arquiteturas

A maioria dos modelos de IA generativa depende destas arquiteturas:

  • Os modelos de difusão funcionam primeiro adicionando ruído aos dados de treinamento até que sejam aleatórios e irreconhecíveis e, em seguida, treinando o algoritmo para difundir iterativamente o ruído para revelar uma saída desejada.
  • As redes adversárias generativas (GANs) consistem em duas redes neurais: um gerador que produz novo conteúdo e um discriminador que avalia a precisão e a qualidade do conteúdo gerado. Esses algoritmos de IA adversários incentivam o modelo a gerar saídas de qualidade cada vez maior.
  • Modelos de transformadores usam o conceito de atenção para determinar o que é mais importante nos dados em uma sequência. Em seguida, os transformadores usam esse mecanismo de autoatenção para processar sequências inteiras de dados simultaneamente, capturar o contexto dos dados dentro da sequência e codificar os dados de treinamento em embeddings ou hiperparâmetros que representam os dados e seu contexto.
  • Autocidificadores variacionais (VAEs) são modelos generativos que aprendem representações compactadas de seus dados de treinamento e criam variações dessas representações aprendidas para gerar novos dados de amostra.

Enquanto isso, muitos modelos de IA preditiva aplicam esses algoritmos estatísticos e modelos de aprendizado de máquina:

  • O agrupamento classifica diferentes pontos de dados ou observações em grupos ou clusters com base em semelhanças para entender padrões de dados subjacentes.
  • As árvores de decisão implementam uma estratégia de "dividir e conquistar" para uma classificação ideal. Da mesma forma, os algoritmos de random forest combinam a saída de várias árvores de decisão para chegar a um único resultado.
  • Os modelos de regressão determinam correlações entre variáveis. A regressão linear, por exemplo, representa uma relação linear entre duas variáveis.
  • Os métodos de séries temporais modelam dados históricos como uma série de pontos de dados plotados em ordem cronológica para projetar tendências futuras.

Explicabilidade e interpretabilidade

A maioria dos modelos de IA generativa não tem explicabilidade, pois muitas vezes é difícil ou impossível entender os processos de tomada de decisão por trás de seus resultados. Por outro lado, as estimativas de IA preditiva são mais explicáveis porque se baseiam em números e estatísticas. Mas a interpretação dessas estimativas ainda depende do julgamento humano, e uma interpretação incorreta pode levar a um curso de ação errado.

Casos de uso de IA generativa versus IA preditiva

A escolha de usar a IA depende de vários fatores. Em um vídeo da IBM® AI Academy sobre como selecionar o caso de uso de IA certo para sua empresa, Nicholas Renotte, engenheiro-chefe de IA da IBM Client Engineering, observa que "em última análise, escolher o caso de uso certo para as ferramentas de IA generativa, IA e aprendizado de máquina requer prestar atenção a inúmeras partes móveis. É preciso ter certeza de que é a melhor tecnologia para resolver o problema certo."

O mesmo vale na decisão de usar IA generativa ou IA preditiva. "Se você está implementando IA na sua empresa, então você realmente precisa pensar no seu caso de uso e se ele é adequado para IA generativa ou se é mais adequado para outra técnica ou ferramenta de IA", diz Renotte. "Por exemplo, muitas empresas querem fazer um forecasting financeiro, mas isso normalmente não exige uma solução de IA generativa, especialmente quando há modelos que podem fazer isso por uma fração do custo."

Casos de uso da IA generativa

Como se destaca na criação de conteúdo, a IA generativa tem múltiplos e variados casos de uso. Mais podem surgir à medida que a tecnologia avança. É aqui que as aplicações de IA generativa podem ser implementadas em vários setores:

  • Atendimento ao clienteas organizações podem usar chatbots impulsionados por IA e agentes virtuais para oferecer suporte em tempo real, fornecer respostas personalizadas e iniciar ações em nome de um cliente.
     
  • Jogos: os modelos de IA generativa podem ajudar na criação de ambientes do mundo real, personagens realistas, animações dinâmicas e efeitos visuais vívidos para videogames e simulações virtuais.

  • Saúde: a IA generativa pode criar dados sintéticos para treinar e testar sistemas de imagens médicas para preservar melhor a privacidade dos pacientes. A IA generativa também pode propor moléculas totalmente novas, acelerando o processo de descoberta de medicamentos.

  • Marketing e publicidade: a IA generativa pode criar recursos visuais envolventes e anúncios e textos de vendas atraentes, personalizados para cada audiência.

  • Desenvolvimento de software: as ferramentas de geração de código podem acelerar o processo de escrever novo código e automatizar as fases de depuração e testes.

Casos de uso da IA preditiva

A IA preditiva é usada principalmente em finanças, varejo, comércio eletrônico e fabricação. Aqui estão alguns exemplos de aplicações de IA preditiva:

  • Forecasting financeiro: as instituições financeiras usam modelos de IA para prever tendências de mercado, preços de ações e outros fatores econômicos.
  • Detecção de fraude: os bancos empregam a IA preditiva para detectar transações suspeitas em tempo real que indicam atividades fraudulentas.
  • Gerenciamento de inventário: ao projetar as vendas e a demanda, a IA preditiva pode ajudar as empresas a planejar e controlar os níveis de inventário.
  • Recomendações personalizadas: os modelos de IA preditiva podem ajudar a analisar padrões nos dados de comportamento do cliente para obter sugestões mais personalizadas, que podem levar ao aprimoramento da experiência do cliente.
  • Gerenciamento da cadeia de suprimentos: a IA preditiva pode auxiliar na otimização da logística e das operações, planos de produção, alocação de recursos e agendamento de cargas de trabalho.

Descubra como a IA generativa e a IA podem impulsionar sua empresa

Escolher entre essas duas tecnologias não precisa ser uma opção do tipo "ou uma ou outra". As empresas podem adotar tanto a IA generativa quanto a IA preditiva, usando-as estrategicamente em conjunto para obter benefício para seus negócios.

Saiba mais sobre a plataforma IBM watsonx e como ela pode acelerar seus objetivos de IA. Aproveite os recursos de IA generativa dos modelos desenvolvidos no watsonx.ai para ajudar a descobrir padrões e anomalias, permitindo que você faça previsões e projeções precisas de acordo com suas necessidades.

Recursos

Guia do CEO sobre IA generativa

Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Leve suas habilidades de IA generativa para o próximo nível

Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Tenha acesso ao poder da IA generativa + ML

Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Coloque a IA para trabalhar: como gerar ROI com a IA generativa

Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
IA em ação 2024

Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Explore o IBM Granite

O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Como escolher o modelo de base certo

Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Como prosperar nesta nova era da IA com confiança e convicção

Aprofunde-se nos três elementos críticos de uma estratégia de IA forte: gerar vantagem competitiva, escalar a IA em toda a empresa e avançar na IA confiável.
Soluções relacionadas
IBM watsonx.ai

Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.

 Conheça o watsonx.ai
Soluções de inteligência artificial

Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.

 Explore as soluções de IA
Serviços de IA

Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.

 Explore os serviços de IA
Dê o próximo passo

Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.

 Explore o watsonx.ai Agende uma demonstração em tempo real