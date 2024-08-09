IA generativa versus IA preditiva: qual é a diferença?

Muitas ferramentas de IA generativa parecem ter o poder de previsão. Chatbots de IA conversacional como o ChatGPT podem sugerir a próxima estrofe de uma música ou poema. Softwares como o DALL-E ou o Midjourney podem criar arte original ou imagens realistas a partir de descrições em linguagem natural. Ferramentas de conclusão de código como o GitHub Copilot podem recomendar as próximas linhas de código.

Mas IA generativa não é IA preditiva. A IA preditiva é sua própria classe de inteligência artificial e, embora possa ser uma abordagem menos conhecida, ainda é uma ferramenta poderosa para as empresas. Vamos examinar as duas tecnologias e as principais diferenças entre cada uma.