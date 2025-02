Observe que a penalização L2 reduz os coeficientes em direção a zero, mas nunca os torna exatamente zero; embora os pesos das funcionalidades do modelo possam se tornar insignificantes, eles nunca serão exatamente zero na regressão Ridge. Reduzir um coeficiente a zero efetivamente remove o preditor correspondente do modelo. Isso é chamado de seleção de funcionalidades, que é outra maneira de corrigir a multicolinearidade.8 Como a regressão Ridge não reduz os coeficientes de regressão a zero, ela não realiza seleção de funcionalidades.9 Isso é frequentemente citado como uma desvantagem da regressão Ridge. Além disso, outra desvantagem frequentemente mencionada é a incapacidade da regressão Ridge de separar os efeitos dos preditores na presença de multicolinearidade severa.10

A regressão Lasso, também chamada de regularização L1, é um dos diversos métodos de regularização em regressão linear. A regularização L1 atua reduzindo os coeficientes a zero, eliminando essencialmente essas variáveis independentes do modelo. Tanto a regressão Lasso quanto a regressão ridge reduzem a complexidade do modelo, embora por meios distintos. A regressão Lasso diminui o número de variáveis independentes que afetam o resultado, enquanto a regressão ridge reduz o peso que cada variável independente exerce sobre o resultado.