O caso de uso mais conhecido do OCR é a conversão de documentos impressos em papel em documentos de texto legíveis por máquina. Depois que um documento em papel digitalizado passa pelo processamento de OCR, o texto do documento pode ser editado com um processador de texto como o Microsoft Word ou o Google Docs. Vários casos de uso podem acelerar as cargas de trabalho em muitos setores, incluindo educação, finanças, saúde, logística e transporte, processamento e recuperação de documentos de empréstimo, registros de pacientes, formulários de seguro, etiquetas, faturas e recibos.

O OCR é frequentemente usado como uma tecnologia oculta e alimenta muitos sistemas e serviços conhecidos do nosso dia a dia. Casos de uso importantes, mas menos conhecidos, para a tecnologia de OCR incluem automação de entrada de dados, assistência a pessoas cegas e com deficiência visual e indexação de documentos para mecanismos de busca, como passaportes, placas de carros, faturas, extratos bancários, processamento e transcrição de cheques, cartões de visita e reconhecimento automático de placas numéricas.

O OCR permite a otimização da modelagem de big data, convertendo documentos em papel e imagens digitalizadas em arquivos PDF pesquisáveis e legíveis por máquina. O processamento e a recuperação de informações valiosas exigem primeiro a aplicação de OCR em documentos onde as camadas de texto ainda não estão presentes.

Com o reconhecimento de texto OCR, os documentos digitalizados podem ser integrados a um sistema de big data que é capaz de ler dados de clientes de extratos bancários, contratos e outros documentos impressos importantes. Em vez de fazer com que os funcionários examinem inúmeros documentos de imagem e alimentem manualmente os inputs em um fluxo de trabalho automatizado de processamento de big data, as organizações podem usar o OCR para automatizar esse processo na fase de input da mineração de dados. O software de OCR pode extrair um texto visto em imagens, salvar o arquivo de texto e ser compatível com vários formatos, incluindo jpg, jpeg, png, bmp, tiff e pdf.