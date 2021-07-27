O que é automação?

A automação está se tornando cada vez mais onipresente no mundo moderno e tem inúmeras aplicações, incluindo: aplicações empresariais, como automação de processos de negócios (BPA), AIOps e automação empresarial, aplicações de automação industrial, como robótica usada na fabricação automotiva e aplicações de consumo, como automação residencial.



O software e as tecnologias de automação são usados em uma ampla variedade de setores, de finanças a saúde, de serviços públicos a defesa e praticamente em todos os lugares intermediários. A automação pode ser usada em todos os aspectos das funções de negócios, e as organizações que a utilizam de forma mais eficaz podem obter uma vantagem competitiva significativa.

As organizações usam a automação para aumentar a produtividade e a lucratividade, melhorar o atendimento e a satisfação do cliente, reduzir custos e erros operacionais, aderir aos padrões de conformidade, otimizar a eficiência operacional e muito mais. A automação é um componente-chave da transformação digital e é inestimável para ajudar as empresas a crescer.