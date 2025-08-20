O que é mineração de processos?

Ao combinar mineração de dados e análise de processos, as organizações podem minerar dados de log de seus sistemas de informação para entender o desempenho de seus processos, revelando gargalos e outras áreas para melhoria. A mineração de processos utiliza uma abordagem baseada em dados para otimização de processos, permitindo que os gestores permaneçam objetivos em suas decisões sobre a alocação de recursos para os processos existentes.

Sistemas de informação, como ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), fornecem um registro de auditoria dos processos com seus respectivos dados de log. A mineração de processos utiliza esses dados de sistemas de TI para criar um modelo de processo ou gráfico do processo real. A partir daqui, o processo de ponta a ponta é examinado, e os detalhes dele e quaisquer variações são delineados.

Algoritmos especializados também podem fornecer insights sobre as principais causas dos desvios da norma. Esses algoritmos e visualizações permitem que a gestão veja se seus processos estão funcionando conforme o esperado; se não estiverem, eles os munem com as informações para justificar e alocar os recursos necessários para otimizá-los. Eles também podem descobrir oportunidades para incorporar a automação robótica de processos (RPA) aos processos, acelerando quaisquer iniciativas de automação para uma empresa.

A mineração de processos foca em diferentes perspectivas, como fluxo de controle, organizacional, caso e timestamps. Enquanto grande parte do trabalho em torno da mineração de processos foca na sequência de atividades—ou seja, controle—, as outras perspectivas também fornecem informações valiosas para as equipes de gestão. Perspectivas organizacionais podem destacar os vários recursos dentro de um processo, como funções de trabalho individuais ou departamentos, e a perspectiva de tempo pode demonstrar gargalos medindo o tempo de processamento de diferentes eventos dentro de um processo.

Em 2011, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) publicou o Manifesto de mineração de processos em um esforço para avançar a adoção da mineração de processos para redesenhar operações comerciais. Enquanto defensores da mineração de processos, como o IEEE, promovem sua adoção, o Gartner observa que fatores de mercado também desempenharão um papel em sua aceleração. Esforços de transformação digital provocarão mais investigações em torno dos processos, aumentando subsequentemente a taxa de adoção de novas tecnologias, como inteligência artificial, automação de tarefas e hiperautomação. O ritmo dessas mudanças organizacionais também exigirá que as empresas exerçam a resiliência operacional para adaptação. Como resultado, as empresas dependerão cada vez mais de ferramentas de mineração de processos para alcançar seus resultados de negócios.