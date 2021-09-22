O que é automação robótica de processos (RPA)?

Existem vários setores que aproveitam a tecnologia RPA para simplificar suas operações comerciais. As implementações de RPA podem ser encontradas nos seguintes setores:

Serviços bancários e financeiros: no relatório da Forrester sobre “O mercado de serviços de RPA crescerá para atingir US$ 12 bilhões até 2023”, 36% de todos os casos de uso estavam no espaço financeiro e contábil. Atualmente, mais de 1 em cada 3 bots estão no setor financeiro, o que não é nenhuma surpresa, dada a adoção precoce da automação pelo setor bancário. Atualmente, muitos dos principais bancos usam soluções de automação de RPA para automatizar tarefas, como pesquisa de clientes, abertura de conta, processamento de consultas e combate à lavagem de dinheiro. Um banco implementa milhares de bots para automatizar a entrada manual de dados de alto volume. Esses processos envolvem uma infinidade de tarefas tediosas e baseadas em regras que a automação agiliza.

Seguros: os seguros estão repletos de processos repetitivos adequados para automação. Por exemplo, você pode aplicar o RPA a operações de processamento de sinistros, conformidade regulatória, gerenciamento de políticas e tarefas de subscrição.

Varejo: a ascensão do comércio eletrônico tornou o RPA um componente integrante do setor de varejo moderno que melhorou as operações de backoffice e a experiência do cliente. Aplicações populares incluem gerenciamento de relacionamento com o cliente, gerenciamento de depósitos e pedidos, processamento de feedback do cliente e detecção de fraudes.

Saúde: precisão e conformidade são fundamentais no setor de saúde. Alguns dos maiores hospitais do mundo usam software de automação robótica de processos para otimizar o gerenciamento de informações, o gerenciamento de prescrições, o processamento de solicitações de seguros e os ciclos de pagamento, entre outros processos.

