Essa é a seleção do significado de uma palavra que possui múltiplos significados possíveis. Isso usa um processo de análisesemântica para examinar a palavra no contexto. Por exemplo, a desambiguação do sentido da palavra ajuda a distinguir o significado do verbo “make” em “make the grade” (alcançar) versus “make a bet” (colocar). Classificar “I will be merry when I marry Mary” requer um sistema de NLP sofisticado.