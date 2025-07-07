Os modelos de espaço de estado têm suas origens na engenharia de sistemas de controle, onde desempenharam um papel fundamental nos cálculos de navegação para o programa Apollo na década de 1960.1 Os SSMs também são utilizados de forma proeminente na engenharia elétrica, onde são fundamentais para o processamento de sinais, teoria de controle e robótica. Mas talvez a qualidade mais importante dos SSMs seja sua versatilidade, especialmente para sistemas de múltiplas entradas e saídas.

A base dos SSMs são duas equações simples: uma descreve a dinâmica interna de um sistema não diretamente observável e a outra descreve como essa dinâmica interna se relaciona com os resultados observáveis. Essa formulação simples e flexível é extremamente adaptável para uma grande variedade de dados de séries temporais multivariadas.

Na economia, os SSMs podem modelar como as tendências e a sazonalidade afetam os preços das ações. Na neurociência, podem mapear relações entre sinais cerebrais mensuráveis (como fMRIs) e a atividade neural subjacente. Na ecologia, os SSMs podem ajudar a modelar a dinâmica da população, o movimento dos animais e os dados de captura e recaptura.2 Os SSMs também são utilizados em forecasting e em outros tipos de análise de séries temporais.

Nos últimos anos, a pesquisa sobre modelos de espaço de estado tem se concentrado em seus usos em deep learning, integrando redes neurais como parâmetros das equações SSM. Mais recentemente e de forma notável, isso resultou na arquitetura de modelo Mamba para grandes modelos de linguagem (LLMs), que provou corresponder à capacidade de desempenho de modelos baseados em transformadores oferecendo velocidade e eficiência superiores.