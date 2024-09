Tipos de aprendizado de máquina

Praticamente todos, de desenvolvedores a usuários e reguladores, interagem com aplicações de aprendizado de máquina em algum momento, seja diretamente com a tecnologia de IA ou não. E a adoção da tecnologia de ML está apenas acelerando. O mercado global de aprendizado de máquina foi avaliado em USD 19 bilhões em 2022 e espera-se que alcance USD 188 bilhões até 2030 (um CAGR de mais de 37%).

A escala de adoção de ML e seu crescente impacto nos negócios tornam o entendimento das tecnologias de IA e ML um compromisso contínuo (e de vital importância) que exige monitoramento vigilante e ajustes pontuais conforme as tecnologias evoluem. Com IBM® watsonx.ai AI Studio, os desenvolvedores podem gerenciar algoritmos e processos de ML com facilidade.

O IBM watsonx.ai, parte da plataforma de IA e dados IBM watsonx, combina novos recursos de IA generativa com um estúdio empresarial de última geração, ajudando os desenvolvedores de IA a treinar, validar, ajustar e implementar modelos de IA com uma fração dos dados, em uma fração do tempo. O watsonx.ai oferece às equipes recursos avançados de geração e classificação de dados, permitindo que as empresas aproveitem insights para obter um desempenho ideal da IA no mundo real.

Na era da proliferação de dados, a IA e o aprendizado de máquina são tão essenciais para as operações diárias de negócios quanto para a inovação tecnológica e a competição empresarial. Mas, como novos pilares de uma sociedade moderna, eles também representam uma oportunidade de diversificar as infraestruturas de TI empresariais e criar tecnologias que beneficiem tanto as empresas quanto as pessoas que delas dependem.