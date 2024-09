Com o desenvolvimento da tecnologia de aprendizado de máquina, ela certamente facilitou nossa vida. Entretanto, a implementação do aprendizado de máquina nas empresas também levantou uma série de preocupações éticas sobre as tecnologias de IA. Algumas delas incluem:

Singularidade tecnológica

Embora esse tópico atraia muita atenção do público, muitos pesquisadores não estão preocupados com a ideia de a IA superar a inteligência humana em um futuro próximo. A singularidade tecnológica também é chamada de IA forte ou superinteligência. O filósofo Nick Bostrum define superinteligência como "qualquer intelecto que supera amplamente os melhores cérebros humanos em praticamente todos os campos, incluindo criatividade científica, sabedoria geral e habilidades sociais". Apesar do fato de que a superinteligência não é iminente na sociedade, a ideia levanta algumas questões interessantes quando consideramos o uso de sistemas autônomos, como carros autônomos. É irreal pensar que um carro sem motorista nunca teria um acidente, mas quem é responsável nessas circunstâncias? Ainda devemos desenvolver veículos autônomos, ou devemos limitar essa tecnologia a veículos semiautônomos que ajudam as pessoas a dirigir com segurança? O júri ainda está decidindo sobre isso, mas esses são os tipos de debates éticos que estão ocorrendo à medida que novas e inovadoras tecnologias de IA se desenvolvem.

Impacto da IA nos empregos

Embora grande parte da percepção pública sobre a inteligência artificial gire em torno da perda de empregos, essa preocupação provavelmente deveria ser reformulada. Com cada nova tecnologia disruptiva, vemos que a demanda do mercado por funções específicas muda. Por exemplo, quando olhamos para o setor automotivo, muitos fabricantes, como a GM, estão mudando para se concentrar na produção de veículos elétricos para se alinhar às iniciativas verdes. O setor de energia não está desaparecendo, mas a fonte de energia está mudando de uma economia de combustível para uma elétrica.

Da mesma forma, a inteligência artificial deslocará a demanda por empregos para outras áreas. Serão necessários indivíduos para ajudar a gerenciar sistemas de IA. Ainda será necessário haver pessoas para lidar com problemas mais complexos dentro dos setores que são mais propensos a serem afetados por mudanças na demanda de trabalho, como o atendimento ao cliente. O maior desafio com a inteligência artificial e seu efeito no mercado de trabalho será ajudar as pessoas a fazer a transição para novas funções que estão em demanda.

Privacidade

A privacidade tende a ser discutida no contexto de privacidade de dados, proteção de dados e segurança de dados. Essas preocupações permitiram que os formuladores de políticas fizessem mais avanços nos últimos anos. Por exemplo, em 2016, a legislação GDPR foi criada para proteger os dados pessoais de pessoas na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu, dando aos indivíduos mais controle de seus dados. Nos Estados Unidos, estados individuais estão desenvolvendo políticas, como a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA), que foi introduzida em 2018 e exige que as empresas informem os consumidores sobre a coleta de seus dados. Legislações como essa forçaram as empresas a repensar a forma como armazenam e usam informações de identificação pessoal (PII). Como resultado, os investimentos em segurança tornaram-se uma prioridade cada vez maior para as empresas, à medida que procuram eliminar quaisquer vulnerabilidades e oportunidades de vigilância, hackers e ataques cibernéticos.

Preconceito e discriminação

Casos de preconceito e discriminação em vários sistemas de aprendizado de máquina levantaram muitas questões éticas em relação ao uso da inteligência artificial. Como podemos nos proteger contra preconceitos e discriminação quando os próprios dados de treinamento podem ser gerados por processos humanos tendenciosos? Embora as empresas normalmente tenham boas intenções em seus esforços de automação, a Reuters (link reside fora de ibm.com) destaca algumas das consequências imprevistas da incorporação da IA às práticas de contratação. Em seu esforço para automatizar e simplificar um processo, a Amazon involuntariamente discriminou candidatos a emprego por gênero para cargos técnicos, e a empresa acabou tendo que descartar o projeto. A Harvard Business Review (link externo reside fora de ibm.com) levantou outras questões pontuais sobre o uso da IA nas práticas de contratação, como quais dados você deve ser capaz de usar ao avaliar um candidato para uma função.

O viés e a discriminação também não se limitam à função de recursos humanos; eles podem ser encontrados em uma série de aplicações, desde software de reconhecimento facial até algoritmos de mídia social.

À medida que as empresas se tornam mais conscientes dos riscos da IA, elas também se tornam mais ativas nessa discussão sobre ética e valores de IA. Por exemplo, a IBM desativou seus produtos de análise e reconhecimento facial de uso geral. O CEO da IBM, Arvind Krishna, escreveu: "A IBM se opõe firmemente e não tolerará o uso de qualquer tecnologia, incluindo tecnologia de reconhecimento facial oferecida por outros fornecedores, para vigilância em massa, criação de perfis raciais, violações de direitos humanos e liberdades básicas ou qualquer finalidade que não seja consistente com nossos valores e Princípios de Confiança e Transparência.”

Prestação de contas

Como não há legislação significativa para regular as práticas de IA, não há nenhum mecanismo real de aplicação para garantir que a IA ética seja praticada. Os incentivos atuais para que as empresas sejam éticas são as repercussões negativas de um sistema de IA antiético nos resultados. Para preencher a lacuna, frameworks éticos surgiram como parte de uma colaboração entre especialistas em ética e pesquisadores para governar a construção e distribuição de modelos de IA dentro da sociedade. No entanto, no momento, estes servem apenas para orientar. Algumas pesquisas (link reside fora ibm.com) mostram que a combinação de responsabilidade distribuída e falta de previsão de possíveis consequências não é propícia para prevenir danos à sociedade.

Leia mais sobre a posição da IBM sobre ética em IA