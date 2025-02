O que é um algoritmo de aprendizado de máquina?

Os analistas do setor reconhecem a importância do aprendizado de máquina e seus algoritmos subjacentes. Segundo a Forrester, "os avanços nos algoritmos de aprendizado de máquina trazem precisão e profundidade à análise de dados de marketing que ajudam os profissionais da área a entender como os detalhes de marketing (como plataforma, criativo, chamada para ação ou mensagens) afetam o desempenho".1 Já a Gartner afirma que "o aprendizado de máquina está no centro de muitas aplicações de IA bem-sucedidas, alimentando sua enorme tração no mercado".2

Geralmente, treinar algoritmos de ML com mais dados fornece respostas mais precisas do que treinar com menos dados. Usando métodos estatísticos, os algoritmos são treinados para determinar classificações, fazer previsões e descobrir insights importantes em projetos de mineração de dados. Esses insights podem, posteriormente, melhorar sua tomada de decisão para impulsionar métricas de crescimento importantes.



Casos de uso para algoritmos de aprendizado de máquina incluem a capacidade de analisar dados para identificar tendências e prever problemas antes que ocorram.3 Uma IA mais avançada podem oferecer suporte mais personalizado, reduzir os tempos de resposta, fornecer reconhecimento de voz e melhorar a satisfação dos clientes. Os setores que se beneficiam especialmente de algoritmos de aprendizado de máquina para criar novos conteúdos a partir de grandes volumes de dados incluem a cadeia de suprimentos, transporte e logística, varejo e manufatura4, todos adotando IA generativa, com sua capacidade de automatizar tarefas, aumentar a eficiência e fornecer insights valiosos, até mesmo para iniciantes.